Se nelle prime due partite a Phoenix Devin Booker aveva brillato chiudendo per due volte sopra quota 30 punti, in gara-3 a Los Angeles la storia è stata molto diversa sia per lui che per i suoi Suns . L’All-Star ha avuto bisogno di 19 tiri per chiudere con 19 punti (solo 6 canestri a segno) in 41 minuti, con 4 palle perse e 6 falli a referto. L’ultimo di questi a 35.4 secondi dalla fine, in particolare, ha mostrato tutta la sua frustrazione: dopo essere stato battuto dal palleggio da Dennis Schröder, Booker ha spinto per due volte l’avversario, la seconda delle quali mentre aveva già staccato i piedi da terra, facendolo cadere sul parquet e venendo immediatamente circondato dagli arbitri . La terna ha giudicato l’intervento come meritevole di un Flagrant 2, portandolo all’espulsione immediata dal campo (che sarebbe arrivata comunque visto che era il sesto fallo) a cui ha fatto seguito anche quella di Jae Crowder pochi secondi dopo, suggellando una serata davvero da dimenticare per i Suns — sconfitti 109-95 e ora sotto 2-1 nella serie contro i campioni in carica.

Davis: "Inaccettabile, Dennis poteva farsi male"

Immediatamente dopo la partita, intercettato dal microfoni dell’emittente che trasmetteva la partita, Anthony Davis non ha usato giri di parole per descrivere quanto fatto da Booker: “Non può accadere. Non si può fare una cosa del genere. Lo sappiamo tutti che questi sono i playoff, ma non si può spingere un avversario con due mani mentre è in volo. È una giocata sporca, Dennis poteva davvero farsi male. Bisogna tenere tutto tra le linee del campo: i falli dure o giocate di pallacanestro le accettiamo, ma spingere un avversario in volo con due mani è pericoloso. Conosco Monty [Williams] e che tipo di allenatore è, lo è stato per tre anni nella mia squadra, e so che gli dirà qualcosa. Ma una giocata del genere è inaccettabile”.

Anche Dennis Schröder ha definito l’episodio “non una giocata da pallacanestro” e, secondo lui, meritevole di una sospensione in vista di gara-4. Difficile che la NBA arrivi a una decisione così drastica nei confronti della stella dei Suns, decisamente nervosa al termine di una partita dura e molto combattuta, per una serie in cui già in gara-1 c’erano stati diversi episodi controversi tra falli, risse ed espulsioni.