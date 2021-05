Portland-Denver sfida decisiva: gara-4 LIVE su Sky

Dopo la sconfitta in gara-3, i Portland Trail Blazers devono pareggiare la serie contro Denver per tornare in Colorado tenendo aperta la serie. Damian Lillard sfida Nikola Jokic: la partita in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi

La presentazione della partita

Che la serie tra la terza testa di serie (i Denver Nuggets) e la sesta (i Portland Trail Blazers) potesse essere la più equilibrata del primo turno lo avevano predetto in molti, e fino a questo momento le due squadre non stanno tradendo le attese. Dopo il successo in gara-1 dei Blazers, Nikola Jokic e compagni hanno risposto presente vincendo le successive due partite, riprendendosi il fattore campo e portandosi in vantaggio nel confronto grazie al super ultimo quarto di Austin Rivers a Portland in gara-3, autore di 16 dei suoi 21 punti finali per decidere la sfida. La super serata al tiro dei Nuggets (20/38 dalla lunga distanza) ha fatto la differenza, ma Portland è già con le spalle al muro: perdere anche questa partita vorrebbe dire andare a Denver con la possibilità di essere eliminati in Colorado in gara-5, un’eliminazione che potrebbe costare la panchina a coach Terry Stotts. Per evitarlo a Portland si aggrapperanno a Damian Lillard, semplicemente sensazionale in questa serie: 37.7 punti e 9.3 rimbalzi di media nelle prime tre partite, pur faticando con il tiro da tre nel terzo episodio della serie (5/16). Dall’altra parte però Nikola Jokic ne sta segnando 36 a partita con 11.7 rimbalzi di media, anche se il piano di non fargli coinvolgere i compagni sta funzionando (solo 3.7 assist a partita). In gara-4 servirà uno sforzo ulteriore: una sfida tutta da seguire su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi.