Che Anthony Davis fosse in borghese in panchina – e non con la maglia gialloviola n°3 in campo a lottare – se ne sono accorti subiti tutti i tifosi dei Lakers (e non solo): un’assenza pesantissima, che ha sicuramente influito sul brutto ko subìto in Arizona da LeBron James e compagni in gara-5. Ma Davis ha attirato le attenzioni su di sé anche per la scelta del look, presentandosi alla Phoenix Suns Arena con una maglia in onore di Kobe Bryant (“In loving memory”, con le date di nascita e morte del fuoriclasse gialloviola). Proprio in occasione dell’ingresso di Bryant nella Hall of Fame, Davis era tornato a parlare di lui – e dell’impatto che il “Black Mamba” ha avuto sulla sua carriera. “La sua mentalità – quella conosciuta da tutti come “Mamba Mentality” – è la stessa che mi guida ogni giorno. Ha cercato di insegnarmela e oggi che lui non è più qui capisco ancora meglio cosa volesse dirmi. Ha cambiato il mio modo di approcciarmi alle cose tanto in campo quanto fuori, e credo che tanta gente abbia adottato la sua mentalità. Il suo impatto era già fortissimo prima ancora della tragedia, ma oggi lo è ancora di più, soprattutto per tanti giocatori della nuova generazione. Basta vedere quanti di loro ancora oggi indossano le sue scarpe, ma più ancora quanto la sua etica del lavoro oggi sia ammirata da tutti”.