Doncic travolge L.A., 4-1 per 76ers, Hawks e Jazz

3/15

Chiude invece con un 5/8 dalla lunetta la sua gara Ben Simmons, protagonista in tripla doppia di un match in cui ha davvero fatto un po’ di tutto sul parquet per i Sixers: 19 punti, 10 rimbalzi e 11 assist, con 7/11 al tiro e piazzando un paio di stoppate nelle fasi cruciali della sfida. Il risultato per Philadelphia è quello sperato: godersi un paio di giorni di meritato riposo, in attesa di capire come starà Joel Embiid e iniziando a preparare la semifinale contro gli Hawks - vincitori anche loro, come scoprirete scrollando un po’ più in basso

VIDEO | LA TRIPLA DOPPIA DI BEN SIMMONS IN GARA-5 CONTRO WASHINGTON