Anthony Davis ha provato a stringere i denti cominciando gara-6 in campo, ma ha dovuto alzare bandiera bianca dopo meno di 6 minuti per via del dolore all'inguine che gli impediva di correre e saltare in campo. Secondo quanto comunicato dalla squadra non ha aggravato l'infortunio pre-esistente: semplicemente non era in grado di continuare in quelle condizioni