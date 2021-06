LeBron James lo ha detto chiaro e tondo: “ I Phoenix Suns sono stati migliori per tutto l’anno e anche in questa serie ”. Il loro successo al primo turno dei playoff, suggellato da una gara-6 da 47 punti di Devin Booker, non è in discussione, visto che la squadra con la seconda testa di serie ha dominato dalla metà di gara-4 in poi , vincendo di quasi 50 punti (274-227) le ultime due partite e mezza della serie. Inevitabile però che l’infortunio all’inguine di Anthony Davis abbia avuto un grosso peso sull’equilibrio della serie , così come quello di Chris Paul aveva influenzato le prime tre partite. “Volevo esserci, il mio lato competitivo mi ha spinto a essere in campo e ad aiutare la squadra al meglio delle mie possibilità. Ma il mio corpo non era d’accordo” ha detto amaramente Davis dopo la partita, provando a rientrare in pochissimo tempo da un infortunio che normalmente richiede tra i 10 e i 14 giorni di stop per essere smaltito. AD ha dovuto alzare bandiera bianca dopo meno di 6 minuti di partita, mostrando una smorfia di dolore dopo aver provato a prendere posizione in post basso e fermandosi del tutto dopo un tentativo di stoppata su Devin Booker , andando zoppicando e urlando in panchina. “ Non devo dimostrare niente a nessuno fuori dall’organizzazione dei Lakers ” ha detto AD dopo la partita, rispondendo alle critiche che gli sono arrivate dopo i tanti infortuni subiti non solo in questa stagione ma anche nella sua carriera.

LeBron: "Mai avuto ritmo per tutta la stagione"

Gli infortuni sono al centro dei pensieri anche di LeBron James, che dopo la partita ha parlato con la stampa non solo della stagione appena conclusa ma anche in vista dell’estate: “L’obiettivo numero uno per noi è fare in modo che AD sia in salute, perché se lui sta bene ci mette nelle migliori condizioni possibili per avere successo il prossimo anno” ha detto dopo gara-6. “La cosa che più mi da fastidio è che non siamo mai riusciti ad avere la squadra al completo e al massimo delle energie. Che fosse per gli infortuni, per il Covid o per altro, quest’anno non siamo mai entrati in ritmo. E non abbiamo mai raggiunto il potenziale del quale eravamo capaci”. James ha anche detto di non aver alcun pensiero particolare per aver subito la prima eliminazione al primo turno di playoff dopo un record immacolato di 14-0 in carriera: “Per me non ha nessun significato. Quello che è importante è fare in modo di avere questa squadra in salute. Io non lo sono mai stato durante la serie: un’estate completa di riposo farà meraviglie per il mio corpo. Avere tre mesi per ricalibrarmi e riportare la caviglia al 100% come era prima dell’infortunio è sicuramente la cosa più importante”.