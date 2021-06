Il n°23 dei Lakers, a margine dell’eliminazione playoff, ha raccontato i suoi piani estivi - tra i quali non rientrerà la spedizione olimpica, a cui preferisce rinunciare prendendosi del tempo per riposare dopo la breve offseason 2020: “Questa estate giocherò per la squadra dei Looney Tunes, il mio obiettivo a luglio sarà quello di battere i Monstars”

LeBron James ha bisogno di riposo: questa l’unica certezza a margine della cocente sconfitta subita contro Phoenix nel primo turno playoff, reduce da una stagione compressa più del solito, da un infortunio alla caviglia non del tutto risolto e da una offseason 2020 durata soltanto 71 giorni - la più breve nella storia NBA a causa della stagione slittata dopo la sospensione della scorsa primavera. Il n°23 dei Lakers ci ha tenuto dunque a chiarire che lui non prenderà parte alla spedizione olimpica degli Stati Uniti a Tokyo: niente Team USA, ma testa e concentrazione dedicate al recupero e alla promozione di Space Jam 2 - nelle sale cinematografiche dal prossimo 16 luglio: “Questa estate giocherò per la squadra dei Looney Tunes, non alle Olimpiadi. È ciò su cui mi concentrerò nelle prossime settimane: provare a battere i Monstars, o meglio la “Goon Squad” - così come vengono chiamati nel nuovo film”. Toccherà dunque godersi le prodezze del campione dei Lakers soltanto al cinema e non durante la competizione olimpica in Giappone, in attesa di capire quali saranno gli All-Star che comporranno il Team USA.