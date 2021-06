Un sorriso, una risposta di cuore e così l’eliminazione playoff al primo turno dei Mavericks diventa un boccone meno amaro da digerire per i texani, felici tanto quanto Luka Doncic di sentir parlare del radioso futuro che attende il n°77 sloveno a Dallas. Basta una domanda, un periodo ipotetico riguardo il rinnovo estivo a cui Doncic può già ambire dal prossimo agosto, per vedere il talento ex Real Madrid sciogliersi in un sorriso e replicare: “Beh, penso che conosciate già la risposta a questa domanda”. Resta, perché Dallas ormai è diventata casa sua e non solo perché i Mavericks possono mettere sul piatto un rinnovo a cifre sorbite - tutte ampiamente meritate da un giocatore che, alla sua età, non ha eguali per rendimento ai playoff (e non solo). Meglio di Michael Jordan per punti a partita, nonostante debba ancora arrivare la prima serie vinta in carriera. Avendo già ottenuto il riconoscimento nel quintetto All-NBA l’anno passato (e molto probabilmente anche in questa stagione), Doncic ha già diritto a firmare un contratto che - basandosi su un salary cap da 115 milioni di dollari per la stagione 2022-23 - parte da 34.7 milioni nel 2022-23 per arrivare fino a 45.9 milioni quattro stagioni dopo. Totale: 201.5 milioni circa, una cifra enorme e un motivo ulteriore per sorridere, in un’estate in cui Doncic ha già confermato la sua presenza al torneo preolimpico: l’obiettivo è andare a giocare a Tokyo con la sua Slovenia e proseguire così un periodo da sogno a livello tecnico e personale.