Lo storico dirigente dei Miami Heat - che con James ha vinto due titoli NBA in Florida - ha detto durante un'intervista che “lascerebbe la chiave sotto lo zerbino, se avesse la certezza che LeBron volesse tornare”: un modo di dire già usato in passato con Wade (che poi a Miami ha fatto ritorno per davvero) e che è costato a Pat Riley 25.000 dollari di multa

Pat Riley conosce bene LeBron James - il giocatore con cui ha vissuto le stagioni migliori ai Miami Heat: quattro anni, due trionfi, una cavalcata difficile da immaginare e replicare in futuro. Parlando però di ciò che è stato e dell’esperienza vissuta al fianco di un campione senza tempo, lo storico dirigente della squadra della Florida si è fatto cogliere in fallo, parlando troppo di quella che è la situazione contrattuale di James e alludendo a un suo possibile ritorno - frasi che hanno fatto subito scattare la multa anti-tampering da 25.000 dollari della NBA: “Lascerei la chiave sotto lo zerbino, qualora mi chiamasse per dirmi che ha deciso di tornare a Miami - ha raccontato Riley - Lo farei, ma dubito che quella chiave serva… ormai è arrugginita”. Un riferimento al fatto che mettere in piedi una trattativa sarebbe improbabile, non un commento negativo sullo stato di forma di un campione senza età come James: “Quando parliamo di LeBron ci stiamo riferendo a uno dei più grandi giocatori di ogni epoca - anche grazie ai 4 anni trascorsi con noi e ai due titoli NBA vinti a Miami. Ci ha regalato i nostri momenti migliori. Non posso che augurargli il meglio e se decidesse di tornare, non mancherò di mettere una nuova chiave luminosa sotto il tappetino”. Una frase che i tifosi di Miami ben ricordano, pubblicata nel luglio 2016 a tutta pagina sui giornali della Florida e dedicata a Dwyane Wade. Uno che quella chiave è tornato poi a usarla sul finire della sua carriera: chissà se LeBron non deciderà di fare lo stesso.