COSA DICONO I BOOKMAKER | Come al solito in questi casi un elemento da tenere in considerazione sono le quote che i bookmaker sono disposti a pagare relativamente al futuro di Lillard. Che vedono parecchie squadre in corsa, dai Boston Celtics (+450 la loro quota) ai Phiadelphia 76ers (+400), dalle due squadre di Los Angeles (i Lakers sono dati a +350, i Clippers a +275) ai Miami Heat (+300). Ma per Vegas sono i New York Knicks (+250) la squadra che ha più chance di poter vedere Lillard schierato con la propria canotta al via della prossima stagione