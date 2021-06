I Bucks restano in vita, Jazz sul 2-0 contro LA

3/12

Holiday per la verità ha faticato in attacco così come tutti i Bucks, segnando 9 punti ma con 4/14 al tiro con 4 rimbalzi e 5 assist, in una partita in cui Brook Lopez e PJ Tucker hanno combinato per appena tre punti con 1/11 al tiro e la panchina tutta assieme ha realizzato sei punti con 3/9. Milwaukee ha chiuso la partita segnando appena 56 punti negli ultimi 3 quarti, tirando sotto il 38% di squadra dal campo con un tremendo 6/31 da tre e un brutto 12/19 ai liberi, pareggiando il minimo stagionale per punti (86) già realizzato in gara-2. Stavolta però è bastato