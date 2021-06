Scontro Durant-Tucker: arriva la sanzione NBA

La NBA ha chiesto ai Brooklyn Nets di allontanare dal campo per il resto della serie contro Milwaukee la guardia di sicurezza che durante gara-3 si è lanciata sul parquet in difesa di Kevin Durant, affrontando faccia a faccia PJ Tucker. La squadra di New York ha poi aggiungo che l’allontanamento si protrarrà per il resto della stagione, a partire dalla gara-4 in diretta questa sera su Sky Sport NBA ed eccezionalmente aperta a tutti anche sul sito di Sky Sport. Un atto dovuto a seguito di quanto successo durante il terzo quarto di gara-3, con i due amici Durant e Tucker (dal passato in comune all’università del Texas) finiti faccia a faccia a lamentarsi di una chiamata arbitrale - un diverbio che ha portato al fallo tecnico per entrambi. A quel punto, quando la situazione stava tornado sotto controllo, la guardia assunta dai Nets nel 2019 e già prima uomo di fiducia di KD, si è lanciato in campo con fare provocatorio: un atteggiamento che non è per niente piaciuto alla NBA. “A essere onesti, quando l’ho visto lì mi sono chiesto: “Ma chi diavolo è? Da dove salta fuori”, non sembrava parte dello staff”, ha spiegato coach Budenholzer nel post partita. Una sensazione passata nella testa di molti e che la NBA spera non si ripeta più in futuro: non solo con lui, ma più in generale con tutti gli addetti alla sicurezza chiamati a lavoro a bordocampo dalle squadre.