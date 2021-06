Bucks-Nets gara-4 LIVE su Sky e in streaming

La presentazione della partita

Più una serie avanza e più le partite aumentano di importanza. E la gara-4 che si prospetta tra Milwaukee e Brooklyn sa già di svolta decisiva: dopo le due vittorie dei Nets nelle prime due partite e il successo interno dei Bucks in gara-3, un'affermazione dei padroni di casa pareggerebbe e riaprirebbe la serie, mentre al contrario la serie si chiuderebbe probabilmente in maniera definitiva, dando a Kevin Durant e soci tre chance di avanzare al turno successivo - di cui due in casa. L'infortunio di James Harden dopo appena un minuto dall'inizio della serie non ha modificato più di tanto i rapporti di forza, con i Nets che sono riusciti a difendere il campo di casa affidandosi alle loro stelle e i Bucks che hanno faticato enormemente fino a questo momento nella metà campo offensiva, vincendo gara-3 soprattutto grazie a una difesa capace di tenere gli avversari a 83 punti segnati. Per battere di nuovo Durant (che mamma Wanda ha già definito come carichissimo in vista della partita) ci sarà bisogno di una prestazione di livello superiore quantomeno in attacco, anche perché difficilmente Khris Middleton (35 punti) e Giannis Antetokounmpo (33) potranno di nuovo segnare il 79% dei punti di squadra come successo nel terzo episodio della serie. Si preannuncia comunque una partita intensissima e divertente tra le due candidate più forti al titolo NBA: appuntamento su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina e in streaming aperto a tutti su SkySport.it.