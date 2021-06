Secondo quanto riportato da ESPN, l’esperienza di Stan Van Gundy sulla panchina dei New Orleans Pelicans è durata solamente una stagione, arrivando all’addio dopo un’annata complicata a livello di risultati e rapporti personali. La franchigia di Zion Williamson cercherà ora una nuova voce per guidare un gruppo di talento ma tutto da indirizzare: già diversi i nomi in lizza per sostituire SVG

Non è durata nemmeno un anno l’esperienza di Stan Van Gundy sulla panchina dei New Orleans Pelicans . Secondo quanto riportato da ESPN, la franchigia della Louisiana ha deciso di cambiare guida tecnica, dopo una stagione insoddisfacente a livello di risultati (31-41 il record, rimanendo fuori anche dal torneo play-in) e di miglioramenti (specialmente nella metà campo difensiva). Proprio i mancati passi in avanti difensivi — motivo principale per il quale era stato preso un “insegnante di pallacanestro come SVG — sono stati per molto tempo il vero fardello per una squadra di sicuro talento attorno a Zion Williamson e Brandon Ingram , ma che non ha mai davvero ingranato nel corso della regular season. Secondo quanto scritto, Van Gundy e il capo della dirigenza David Griffin si sono incontrati più volte nell’ultimo mese per discutere del futuro e la chiusura di questa collaborazione dopo un solo anno è sembrato sempre più l’unico esito possibile.

I possibili sostituti: già cinque i nomi fatti

Sono già diversi i nomi fatti per sostituire Stan Van Gundy, visto anche che lo scorso anno i Pelicans avevano già avuto diversi colloqui per sostituire Alvin Gentry. Adrian Wojnarowski di ESPN ha citato Jacque Vaughn e Ime Udoka dei Brooklyn Nets, Charles Lee di Milwaukee e Jason Kidd dei Lakers, mentre Marc Stein del New York Times ha suggerito che anche l’attuale assistente allenatrice Teresa Weatherspoon possa essere considerata come una delle candidate alla panchina dei Pelicans. Dopo Boston, Indiana, Orlando e Portland, quello di New Orleans è il quinto posto che si libera in questa estate decisamente calda a livello di mercato di allenatori — e con un talento come Zion Williamson (che avrà il terzo head coach diverso in altrettanti anni a New Orleans) da poter allenare, i Pelicans potrebbero essere la panchina più allettante in giro per la lega.