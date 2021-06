Scott Brooks e gli Washington Wizards non hanno trovato un accordo per il rinnovo di contratto e separano così le loro strade dopo cinque stagioni, secondo quanto riportato da ESPN. L'allenatore, che ha guidato la squadra all'ultimo posto per i playoff, era in scadenza di contratto al 30 giugno e non tornerà nella capitale: quella degli WIzards è la sesta panchina libera in NBA

Neanche il tempo di processare la notizia della quinta panchina saltata in NBA (quella di Stan Van Gundy a New Orleans) e subito è tempo di parlare della sesta. Gli Washington Wizards e Scott Brooks non hanno raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto - in scadenza il prossimo 30 giugno - e hanno così deciso di separarsi, lasciandosi dopo cinque stagioni assieme. Brooks, sostenuto nello spogliatoio tanto da Bradley Beal quanto soprattutto da Russell Westbrook, era riuscito in qualche modo a portare una squadra falcidiata dal Covid-19 all'ultimo posto disponibile per i playoff, superando gli Indiana Pacers al torneo play-in e venendo eliminati in cinque partite dai Philadelphia 76ers. Il destino di Brooks appariva però segnato dopo aver passato tutto l'anno senza certezze per l'anno successivo, arrivando alla separazione maturata in queste ore.