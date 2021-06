E dopo gara-5 - una gara chiusa con 37 punti e 13 rimbalzi, una gara giocata senza Kawhi Leonard al suo fianco - sulle pagine dei giornali e sui media più influenti è tutto un abbondare di "Playoff P". Un soprannome che solo un anno fa circa - nella bolla di Orlando - sembrava ormai dimenticato (anzi, sembrava suonare addirittura beffardo, sostituito dal meno gentile "Pandemic P"), ora è tornato immediatamete d'attualità. A chi gli ha chiesto una spiegazione su questo ritorno, Paul George ha risposto laconico: "Non ci sono segreti particolari. Sapevo che avrei dovuto giocare alla grande, stasera come nelle prossime gare". Già, perché ora Leonard non c'è e potrebbe non esserci più fino alla fine. Il Leonard che ha già vinto. Il Leonard che ha già dimostrato di saper essere il numero uno. Quello che - ripetevano spesso i suoi critici - George non ha mai dimsotrato di poter essere. Ma "PG13" ha la memoria più lunga, e si ricorda facilemente un passato non troppo lontano in cui è stato il numero uno. "A Indiana mi è stato chiesto di guidare una franchigia. La cosa bella di venire a L.A. è che oggi posso farlo insieme a uno dei migliori giocatori al mondo, in Kawhi. Ora che lui non c'è, mi basta tornare alla mentalità che avevo quando giocavo ai Pacers. Non ho dovuto inventarmi niente, e non ho sentito di dover provare nulla a nessuno", dice George. "Dovevo solo tornare a quel tipo di feeling e credere in me stesso. Ringrazio i miei compagni che mi hanno permesso di fare la partita che ho fatto, continuando a incitarmi e spingermi a dare tutto".