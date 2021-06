Bruttissimo colpo per le speranze playoff dei Clippers: il dolore al ginocchio destro (aggravatosi in gara-4) ferma Kawhi Leonard, che non sarà della partita nella quinta sfida della serie contro Utah, al momento in parità sul 2-2. E non è certo che il suo ritorno in campo possa essere immediato, anzi: il timore è che per lui la serie possa essere già terminata in anticipo

Non c'è tregua nei playoff della Western Conference, anche quando le squadre non sono in campo: a pochi minuti dall'annuncio dell'ingresso nel protocollo anti-Covid di Chris Paul, il giornalista di ESPN Brian Windhorst fa sapere che i Clippers saranno senza Kawhi Leonard per la gara-5 contro gli Utah Jazz e che la presenza della superstar di L.A. è in forte dubbio anche per il resto della serie, attualmente sul 2-2. Leonard era atterrato in maniera scomposta a termine di una penetrazione al ferro in gara-4, tanto che - dopo essere rimasto in campo per qualche minuto - non aveva terminato sul parquet la sfida contro i Jazz (ormai al sicuro nel punteggio). Nel post-partita, però, da Los Angeles non era uscito nulla sulle condizioni del ginocchio e anzi, lo stesso Leonard, interpellato al riguardo, si ere rinchiuso in un ermetico "I'm good" ("Sto bene"). Il n°2 dei Clippers si era tenuto il ginocchio destro dopo aver ricevuto un contatto da parte di Joe Ingles in una penetrazione con 5'25" da giocare nel quarto quarto, lasciando poi il parquet a 4'35" dalla sirena finale per non tornare più in campo. Ciò nonostnate la notizia del suo forfait in gara-5 (sicuro secondo quanto fatto sapere da Windhorst) e della sua possibile assenza anche a medio/lungo termine nel proseguio della serie (sarebbe stato lo stesso Leonard ad allertare i suoi compagni sulla sua possibile indisponibilità futura) getta un'ombra davvero inquitetante sui destini dei Clippers, che - come accaduto nel primo turno contro Dallas - erano riusciti a recuperare uno svantaggio di 0-2 per portarsi in parità. Ora gara-5 dovranno giocarla senza il loro miglior giocatore, su un campo già difficilissimo come quello di Salt Lake City.