Prestazioni come quella realizzata in gara-5 da Kevin Durant sono speciali proprio perché irripetibili. C’è un motivo se non si era mai vista una tripla doppia da 49 punti, 17 rimbalzi e 10 assist in una partita di playoff, e aspettarsi un’altra prestazione del genere in gara-6 sul campo dei Milwaukee Bucks era irrealistico. E infatti non è accaduto: KD ha giocato un’altra partita di alto livello chiudendo con 32 punti, ma ha avuto bisogno di 30 tiri per riuscirci (segnandone 15) con 2/8 da tre, 7 palle perse e appena due tiri liberi tentati, peraltro sbagliandoli entrambi come non gli succede praticamente mai. “Non ho nemmeno cercato di replicare gara-5” ha detto KD dopo la partita. “Ho solo cercato di andare in campo e giocare al meglio ogni possesso. Non cerco di fare l’eroe là fuori, so di non poter vincere una partita da solo. Perciò cerco di giocare nel modo giusto prendendomi i tiri che ci sono. Un paio li ho affrettati per rimetterci in partita e cambiare l’inerzia della gara, ma per la maggior parte del tempo ho provato soprattutto a essere aggressivo e mettere pressione alla difesa”. Senza Kyrie Irving in campo e con James Harden ancora in fase di ripresa dall’infortunio al bicipite femorale, le maggiori responsabilità offensive inevitabilmente ricadono su KD, che non è rimasto in campo per tutti i 48 minuti come accaduto in gara-5. “So di dover tenere la palla in mano un po’ di più, ma se sono aggressivo è tutto di guadagnato per noi, specie quando attacco il ferro. Ma non cerco di replicare una serata enorme come quella dell’altra sera: lascio che la partita segua il suo flusso, solo che questa non è stata la nostra serata”.