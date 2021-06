Il progetto "Big Three" dei Brooklyn Nets continua a non essere tale: in questi playoff il trio Irving-Harden-Durant è stato in campo assieme 130 minuti, in 6 delle 11 gare fin qui disputate dalla squadra di coach Nash (dopo aver giocato assieme solo 8 gare, e 202 minuti, in stagione regolare). E proprio Steve Nash ha annunciato che anche nella decisiva gara-7 di semifinale di conference contro Milwaukee non si vedranno in campo i "Big Three", perché Kyrie Irving resta fuori, costretto a saltare la terza gara in fila dopo essersi infortunato alla caviglia destra durante gara-4. "Il suo ritorno in campo non è immediato - ha fatto sapere l'allenatore dei Nets - ma allo stesso tempo non consideriamo il suo infortunio definitivo, tale cioè da avergli già fatto chiudere in anticipo la stagione. Se saremo in grado di qualificarci, penso che prima o poi tornerà in campo, non so se tra pochi giorni, tra una settimana o più avanti ancora".