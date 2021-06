Kawhi Leonard e Chris Paul entrambi out per gara-1

Non c’è un attimo di tregua nei playoff NBA: Phoenix Suns e L.A. Clippers sono pronte ad affrontarsi in gara-1 delle finali di conference a Ovest, aprendo la serie senza però le loro due superstar. Kawhi Leonard infatti non è nemmeno volato in Arizona con la squadra e salterà la prima partita, mentre Chris Paul è ancora alle prese con il protocollo salute e sicurezza e non ci sarà come minimo in gara-1 — da seguire in diretta alle 21.30 su Sky Sport NBA

Non sono passate neanche 48 ore dall’incredibile rimonta ai danni degli Utah Jazz, ma per gli L.A. Clippers non c’è tempo per fermarsi a respirare. Questa sera alle 21.30 infatti cominciano le prime finali di conference della loro storia e l’avversario è di quelli tosti, visto che i Phoenix Suns hanno una striscia aperta di sette vittorie consecutive e possono godere di molto più riposo rispetto ai losangeleni. La storia della partita, però, sono sicuramente le assenze: i Clippers non potranno contare su Kawhi Leonard, ancora alle prese con la distorsione al ginocchio che gli ha fatto saltare le ultime due partite contro i Jazz. Come rivelato da coach Tyronn Lue, Leonard è rimasto a casa a proseguire le sue terapie e i suoi trattamenti, e pur non essendo ufficialmente fuori per gara-2 è decisamente improbabile che venga rischiato così presto, facendolo arrivare in Arizona dalla California. Allo stesso modo, anche i Suns sono alle prese con la pesante situazione legata a Chris Paul: il veterano è attualmente alle prese con il protocollo salute e sicurezza (probabilmente per positività al Covid-19) e salterà sicuramente gara-1 di questa sera, anche se coach Monty Williams ha dichiarato che la sua situazione verrà monitorata giorno per giorno. “Vorrei potervi dire di più così non continuerete a chiedermelo, ma per le informazioni che abbiamo e la storia di questo protocollo tutto è giorno-per-giorno”. Probabilmente i Suns continueranno a fare tamponi a Paul fino a quando non daranno esito negativo, permettendogli di tornare in campo per le seconde finali di conference della sua storia. Rimane comunque una partita di importanza capitale per entrambe le squadre e con stelle del calibro di Devin Booker e Paul George in campo: gara-1 è prevista alle 21.30 italiane in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna.