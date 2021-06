Dopo le due partite a Phoenix, Suns e Clippers si giocano già molto in gara-3 a Los Angeles: un successo dei primi chiuderebbe la serie, uno dei losangeleni la riaprirebbe. La notizia è il ritorno in campo di Chris Paul, in lista come “probabile” alla vigilia del match. Ancora fuori invece Kawhi Leonard per i problemi al ginocchio: appuntamento alle 3.00 su Sky Sport NBA con commento live in italiano

La serie di finale a Ovest tra Phoenix Suns e L.A. Clippers è a un punto di svolta. Dopo le prime due vittorie dei Suns in casa, la serie si sposta in California per una gara-3 già fondamentale: un successo dei Suns chiuderebbe di fatto i conti (mai nessuno ha rimontato da 0-3 nella storia della NBA), mentre un’affermazione dei Clippers potrebbe far partire quella rimonta da 0-2 che è già riuscita due volte a Paul George e soci in questi playoff (mai nessuno come loro). C’è però una novità importantissima, la più attesa in casa Suns: Chris Paul è uscito dal protocollo salute e sicurezza dopo essere risultato positivo al Covid-19 lo scorso 16 giugno e il suo status per la partita è segnato come “Probabile”, rendendo quindi quasi certo il suo impiego in campo da parte di coach Monty Williams. Un’iniezione di fiducia in più per una squadra che è volata sul 2-0 nella serie dopo il rocambolesco finale di gara-2, ma che certamente ha bisogno del suo playmaker per conquistare le ultime due vittorie che mancano per raggiungere le Finals.