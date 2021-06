Alla vigilia di gara-4, Sky Sport ha incontrato l'italiano che siede sulla panchina dei Phoenix Suns come Director of player development. Uno sguardo a quanto fatto finora, dall'eliminazione dei Lakers al cappotto rifilato ai Nuggets, e uno sguardo sulle ambizioni dell'immediato futuro di questi Suns, a due vittorie da una incredibile finale NBA, trascinati da Chris Paul, Devin Booker e non solo

I Phoenix Suns sono la squadra del momento. La sconfitta in gara-3 contro i Clippers, la prima dopo 9 successi in fila ai playoff, non ha incrinato l'ottimismo e la fiducia all'interno di un gruppo che si ritrova ai playoff dopo 10 anni, ha eliminato i campioni in carica dei Los Angeles Lakers al primo turno, i Denver Nuggets con un secco 4-0 nel secondo e ora si gioca contro i Clippers l'accesso alle finali NBA. Per fare il punto sulla situazione dei Suns, chi meglio del Director of player development Riccardo Fois, che sta vivendo da vicino l'incredibile cavalcata di Chris Paul, Devin Booker e compagni: "Più ancora del record, che lascia il tempo che trova [69 vinte, 23 sconfitte entrando nella bolla di Orlando degli scorsi playoff, ndr] è la nostra crescita costante, ciò che va sottolineato. A Orlando, nella bolla, abbiamo iniziato a raccogliere i frutti di un lavoro impostato la scorsa stagione [8-0 il record dei Suns sul campo neutro della Florida, ndr] e quest'anno - con l'arrivo di Chris Paul e Jae Crowder - l'asticella si è alzata ancora di più". Punto di forza di questi Suns, secondo Fois, "è la coesione, lo spirito di gruppo: può sembrare un cliché, ma nel nostro caso non lo è, e poi direi anche il fatto che tantissimo dei nostri ragazzi, a diversi livelli, hanno già fatto parte di programmi e squadre vincenti, sviluppando così certe abitudini preziosissime".

I motivi dietro le vittorie ai playoff su Lakers e Nuggets

Esperienze che hanno permesso come detto ai Suns di prendersi già due grandi soddisfazion in questi playoff. La prima: eliminare LeBron James e i suoi Lakers detentori del titolo. "Fondamentale è stato il controllo del ritmo della partita, soprattutto da gara-4 in poi. Siamo riusciti a correre di più, come volevamo, e a far sì che dovessero inseguirci, particolare importantissimo dato che sapevamo che a difesa schierata i Lakers restano un'ottima squadra, tanto davanti che dietro". La seconda soddisfazione, invece, è arrivata col "cappotto" ai Nuggets: "La chiave è stata la prestazione di Deandre Ayton, e di tutta la nostra difesa, contro Nikola Jokic, l'MVP della stagione".