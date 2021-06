2/13 ©Getty

KEVIN HUERTER, ATLANTA HAWKS | ESTENSIONE CONTRATTUALE | Ancora meno (2.76 milioni) li ha messi in tasca il prodotto da Maryland, che però in postseason ha sicuramente alzato il suo valore sul mercato, oggi assimilabile a quello fatto riscontrare nel recentissimo passato da tiratori come Davis Bertans (80 milioni per 5 anni) o Joe Harris (72 per 4). E allora per Atlanta a lungo andare potrebbe essere difficile trattenerlo, visti i rinnovi in vista per Young e John Collins