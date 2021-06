Dopo averlo fatto in gara-1 prima ancora di tirare, Trae Young ha regalato un altro “shimmy” dopo un canestro nel primo quarto contro Milwaukee, pur guardando verso la sua panchina e non verso gli avversari. Da quel momento in poi però i Bucks hanno piazzato un parziale di 9-2 per andare in doppia cifra di vantaggio, spaccando in due la partita con il 20-0 del secondo quarto. "Mi prendo piena responsabilità di questa sconfitta" ha detto dopo gara-2, criticando però il metro arbitrale

Chi di "shimmy" ferisce, di "shimmy" perisce. Se la scrollata di spalle prima ancora di tirare di Trae Young era stato il manifesto della sua gara-1 da 48 punti e della sorprendente vittoria degli Atlanta Hawks, in gara-2 è stato un altro gesto dimostrativo del leader degli Hawks a “decidere” il match. Dopo aver fatto canestro e recuperato un pallone dalla rimessa a metà primo quarto, Young ha segnato un tiro difficile in faccia a Pat Connaughton per tenere i suoi a -3, guardando poi verso i suoi compagni in panchina ed esibendosi in un altro paio di "shimmy", come a dire "Mi sto scaldando". Un gesto che in gara-1 aveva fatto arrabbiare Giannis Antetokounmpo in panchina e che i Bucks sembrano aver preso sul personale come il meme di Michael Jordan: dopo quel momento i padroni di casa hanno realizzato un parziale di 9-2 per toccare la prima doppia cifra di vantaggio della serata, spaccando poi in due la partita con il 20-0 del secondo quarto che li ha mandati al riposo sul +32 — il secondo scarto più ampio di sempre per una gara di finale di conference a Est, dietro solo a un +41 dei Cleveland Cavaliers ai danni dei Boston Celtics nel 2017.