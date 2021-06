Coach Lue continua a migliorare il suo record in panchina nelle gare in cui la sua squadra fronteggia un'eliminazione (10 vinte, 2 sole perse), ma questa volta il merito è ascrivibile soprattutto a un giocatore: Paul George. "Volevano eliminarci? L'idea era di fargli sudare sul campo l'impresa. Siamo scesi in campo con questa mentalità - racconta l'eroe di gara-5, chiusa al suo massimo in carriera ai playoff, 41 punti - senza indietreggiare di fronte alla sfida. Di certo non avremmo gettato la spugna: avrebbero dovuto batterci". E invece i Suns non ce l'hanno fatta, principalmente perché George - 15/20 al tiro in serata, contribuendo anche con 13 rimbalzi e 6 assist, non gliel'ha permesso. E dopo una prestazione del genere, la versione "Playoff P" di George si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa: "La gente può giudicarmi come vuole, ma non pensiate che le loro critiche mi interessino. Io scendo in campo e gioco, pensando sempre e solo a dare il massimo". E quando gli viene chiesto se pensa di venir preso di mira troppo rispetto al resto dei giocatori - alla luce di una carriera senza dubbio stellare - Paul George non si nasconde: "Sì, penso di sì. Penso sia la verità. Non credo sia la mia opinione: è un fatto. Fa parte del mio ruolo, è una conseguenza di tutto ciò, probabilmente. Non posso farci niente, se non cercare di dominare comunque ogni gara anche quando magari il tiro non mi entra".