Se tutto fosse andato come previsto, oggi con ogni probabilità Bobby Portis non giocherebbe per i Milwaukee Bucks. Anzi, visti come erano andati gli ultimi anni prima di sbarcare in Wisconsin, rimbalzando da una squadra all’altra senza lasciare il segno, forse non sarebbe neanche più in NBA. Se lo scambio per prendere Bogdan Bogdanovic dai Sacramento Kings si fosse concretizzato, difficilmente i Bucks avrebbero avuto la possibilità di offrire a Portis un contratto biennale da 7.4 milioni di dollari — e la storia di tutti i protagonisti in causa sarebbe stata molto diversa, basti solo pensare che Bogdanovic è oggi in campo contro i Bucks con la maglia degli Atlanta Hawks, segnando 13 triple nelle ultime due partite. Ma Milwaukee è riuscita a vincere gara-5 in maniera convincente scappando via subito a inizio gara, sfruttando la grande serata di Brook Lopez (33 punti, suo massimo in carriera ai playoff) e quelle sia di Khris Middleton che di Jrue Holiday. Il quarto giocatore sopra quota 20 per i padroni di casa non è stato Giannis Antetokounmpo, alle prese con un’iperestensione al ginocchio sinistro che mette in dubbio il suo rientro in campo, ma il suo sostituto Portis, che si è preso la bellezza di 20 tiri realizzandone 9, chiudendo con 22 punti (ovviamente il suo career high) nella sua prima partenza in quintetto della carriera ai playoff. E il pubblico del Fiserv Forum, che già cantava per lui “Boooobb-y Boooooobb-y” nel finale di gara-2, lo ha osannato per tutta sera, caricandolo ancora di più ed eleggendolo a idolo. "Questa è una città che lavora e io sono un giocatore che lavora" ha detto sui cori per lui.