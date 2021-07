Scottie Pippen ha un libro in uscita ("Unguarded") e Charles Barkley è tra i tanti che se n'è accorto. L'ex Bulls è diventato l'uomo del momento in vari show e podcast per le anticipazioni di alcuni dei contenuti più scottanti contenuti nelle pagine della sua biografia. Se solo la scorsa settimana avevano fatto discutere le parole su Kevin Durant (attaccatto all'indomani dell'eliminazione con Brooklyn, sostenendo una superiorità di LeBron James nella capacità di comprensione del gioco), tra le dichiarazioni di Pippen non erano passate inosservate neppure quelle verso Charles Barkley. E proprio come successo con Durant, anche "Sir Charles" ha voluto replicare all'ex n°33 dei Bulls, che aveva messo in dubbio le doti da "vincente" di Barkley e quindi - di conseguenza - il suo posto tra i migliori ("Se si parla di grandi vincenti, il suo nome non viene mai fuori"), finendo anche per attaccare direttamente alcuni tratti personali dell'uomo Barkley ("Ha sempre fatto finta di essere un duro ma non lo era"). L'ex stella di Sixers, Suns e Rockets ha scelto di prenderla con filosofia, ma nella sua replica - seppur pacata - non mancano i toni duri: "Sono deluso da Scottie, un ottimo giocatore e uno con cui ho sempre avuto un bel rapporto - esordisce Barkley, ospite al Dan Patrick Show - perché ha scelto di bruciare ogni ponte dietro di sé attaccando gente come me, Michael Jordan o Phil Jackson solo perché ha un libro in uscita. Abbiamo capito che stai per uscire con un libro, ma che bisogno c'è di tutto questo?", si interroga Barkley. "Quello che vorrei dirgli è: abbiamo 60 anni ormai, non è più tempo per duelli accessi come questo. Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, in campo, 25/30 anni fa, e oggi non conta più nulla, è diventato irrilevante. Invece, pur di promuovere il suo libro, si è messo ad attaccare tutti - me, Phil, Michael - e la cosa mi appare alquanto sciocca, stupida. Cose che non ha detto per 30 anni ora ha scelto di metterle in piazza solo per lanciare l'uscita del suo libro: più di tutto il suo modo di comportarsi mi fa tristezza", chiude severo Barkley.