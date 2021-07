Suns-Bucks, in stagione due gare spettacolari

Due partite in regular season tra le squadre che si affronteranno in finale NBA: in entrambi i casi si è trattato di sfide emozionanti concluse solo nei secondi finali, con due vittorie con un solo punto di scarto per i Suns (in un caso dopo un tempo supplementare)

A guardare la regular season le imminenti NBA Finals tra Phoenix Suns e Milwaukee Bucks si preannunciano molto spettacolari, ed equilibrate. Negli unici due precedenti in stagione non sono infatti mancate le emozioni: due sfide bellissime chiuse solo nei secondi finali, in un caso addirittura dopo un tempo supplementare. Il bilancio parla di due successi Suns con un solo punto di scarto, ma vediamo come è andata nel dettaglio.

Phoenix-Milwaukee 125-124 | 11 febbraio 2021

Nel primo confronto in stagione il protagonista principale è stato Giannis Antetokounmpo. Il greco ha letteralmente dominato segnando 47 punti con 11 rimbalzi, tirando 15/23 dal campo, ma con 0 canestri da tre su 4 tentativi (il suo tiro da oltre l'arco sarà uno degli aspetti decisivi anche nelle prossime Finals). In quell'occasione il due volte MVP aveva fallito il tiro della vittoria sulla sirena. Era arrivato quindi il successo 125-124 per i Suns, guidati dai 30 punti di Devin Booker e dai 28 di Chris Paul con 4/7 da tre e 7 assist.

Milwaukee-Phoenix 127-128 OT | 20 aprile 2021

Altro successo di un punto per i Suns nel secondo confronto stagionale. Questa volta arrivato dopo un tempo supplementare grazie a un libero di Devin Booker allo scadere dopo un fallo dubbio molto contestato dai Bucks. 24 i punti per Booker con 7 rimbalzi e 7 assist, in una partita corale di Phoenix con 4 giocatori oltre quota 20: Booker, Paul, Bridges e Ayton. Da sottolineare anche i 13 assist di Chris Paul e i 13 rimbalzi di Ayton. In quell'occasione Antetokounmpo chiuse a quota 33 punti e 8 rimbalzi. Inutili per i Bucks anche i 26 di Middleton e i 25 con 8 assist di Holiday.