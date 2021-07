L'amore di Magic Johnson per l'Italia non è certo una novità, così come non è una novità il suo approdo estivo nelle località turistiche più prestigiose del nostro Paese. E anche l'estate 2021 non ha fatto eccezione, come testimoniato dai vari "avvistamenti" del re dello Showtime gialloviola degli anni '80 in giro per l'Italia. Atterrato in Puglia, poi visto a Capri (destinazione ricorrente per l'ex superstar dei Lakers e per sua moglie Cookie) e quindi a Sorrento, oggi la leggenda NBA fa notizia di sé perché si intrattiene in Sardegna, a Porto Cervo, in compagnia di un'altra super star dell'entertainment americano, l'attore Samuel L. Jackson, che anche sui suoi canali social ha postato foto e video in compagnia di Magic a bordo di un lussuoso yacht. E come ogni volta che approda in Italia, le dimostrazioni di affetto non smettono mai di stupire l'ex n°32 gialloviola: l'ultima l'incontro in palestra (dove Magic continua ad allenarsi, anche in vacanza) con un ragazzo italiano, Luca, che sullo screensaver del suo cellulare aveva proprio un'immagine di Magic Johnson e di Michael Jordan, a ricordo di quelle indimenticabili finali NBA tra Lakers e Bulls del 1991. Trent'anni dopo, la fama attorno al sorriso più famoso della NBA non accenna a diminuire, in ogni angolo di mondo.