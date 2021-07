Curry spiega perché ha detto no alle Olimpiadi

La stella degli Warriors ha deciso di non prendere parte con la nazionale Usa ai Giochi di Tokyo di questa etsate. Dai campi di golf in Nevada dove è impegnato in un torneo ha spiegato le sue motivazioni. "È stata una scelta difficile - ha detto - ma non ho nessun rimpianto. Era la cosa giusta da fare per me in questo momento"

La nazionale di basket Usa è a Las Vegas ad allenarsi in vista delle Olimpiadi di Tokyo, ma tra le stelle pronte a lottare per l’oro non c’è Steph Curry. Anche la stella degli Warriors è in Nevada, ma impegnato in tutt’altro sport. Steph sta infatti giocando un torneo di golf al lago Tahoe, e dal green ha spiegato la sua decisione di non prendere parte ai Giochi. "È stata una decisione difficile - ha detto -, arrivata dopo una stagione con il calendario condensato, i protocolli Covid e che tiene conto del punto in cui sono nella mia carriera. La offseason è importante e sto lavorando di nuovo in campo, ma per andare e giocare ci sono molte cose che devono succedere. Rispetto ogni singolo ragazzo che è andato ed è ora a Las Vegas, e auguro loro tutto il successo e la medaglia d'oro”.

Curry ha spiegato che per lui però non era il momento giusto per passare un’estate giocando con Team Usa e di non avere rimpianti. “Non era la cosa giusta per me, e sono molto convinto della mia decisione. Non ha alcun rimpianto. Ora sono qui a giocare a golf, divertendomi con la mia famiglia”. Hanno pesato anche tutti gli infortuni che hanno caratterizzato gli ultimi playoff, dopo una stagione compressa. “Ho preso in considerazione tutti gli aspetti. Come mi sento fisicamente e mentalmente, cosa sta succedendo nella lega, tutte queste cose. Non c’è una sola ragione specifica. Ma tirando le somme mi sono chiesto “Vuoi giocare o no?’, e la risposta è stata no. Voglio prepararmi per la prossima stagione, è importante per me un'inversione di tendenza e ho un piano su cosa fare".