Quella che attende i New Orleans Pelicans non sarà un’estate come tutte le altre. Anzi, potrebbe già essere decisiva per modellare la squadra attorno al talento di Zion Williamson, affermatosi già come All-Star nel corso della scorsa annata — ottima dal punto di vista individuale ma deludente a livello di squadra, rimanendo fuori dal torneo play-in. Il record di 31 vittorie e 41 sconfitte è valsa infatti la decima scelta al prossimo Draft, ma è possibile che non arrivi un altro rookie a infoltire il roster dei Pelicans già ricco di giovani. Secondo quanto scritto da Zach Harper di The Athletic, in molti in giro per la lega si aspettano che i Pelicans scambino la scelta numero 10 al Draft per un veterano in grado di dare una mano subito, aiutando un gruppo che lo scorso anno ha mostrato un po’ troppa immaturità di partita in partita — sembrando imbattibile e incapace di tenere il campo anche da un quarto all’altro.