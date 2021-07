Un anno ai Pelicans e poi il licenziamento. L'apparizione di Stan Van Gundy a New Orleans è stata breve, e forse anche deludente. La franchigia gli aveva fatto firmare un contratto quadriennale: scegliere di allontanarlo dopo solo una stagione testimonia dell'insoddisfazione del presidente delle basketball operations David Griffin e del front office dei Pelicans, come confermato dallo stesso Van Gundy: "Non volevo restare dove non mi volevano più. E a New Orleans non mi volevano più", ha raccontato l'ex allenatore dei Pelicans. "Solo in questo senso si può considerare condivisa la decisione di non continuare il rapporto di lavoro. Lo stesso era successo a Detroit: Tom Gores [il proprietario, ndr] aveva parlato di decisione condivisa. Lo era in questo senso: lui mi aveva chiesto di andarmene, io l'ho fatto". Le divergenze che hanno portato al suo allontanamento a New Orleans, è stato detto e scritto, avevano a che fare con un presunto malessere da parte del "clan" (famiglia e amici) attorno a Zion Williamson sulla figura di Van Gundy come la migliore per garantire lo sviluppo della stella dei Pels. Ma è lo stesso allenatore a mettere fortemente in dubbio questa versione dei fatti: "Io non ne so nulla. Mai sentito voci al riguardo. Mai, neppure una volta, Zion mi ha detto qualcosa del genere. Vuol dire che non è vero che fosse scontento? Questo non lo so. Magari lo era, e magari è stato proprio questo a portare al mio allontanamento. A me però non ha mai detto nulla. Sicuramente era scontento del numero di sconfitte che abbiamo subìto", ha commentato Van Gundy, poi deciso a prendere le difese della sua ex superstar: "Quel che so è che Zion non è un mangia-allenatori. Anzi, è un giocatore che aiuterà qualsiasi allenatore e squadra a vincere tante partite. Gioca nella maniera giusta, e mi mancherà l'opportunità di continuare ad allenarlo. Il suo talento è così unico che a qualsiasi allenatore non può che girare la testa pensando a tutte le possibilità di impiego che un giocatore così ti propone. Noi ne abbiamo esplorate un po' - tra cui la scelta di farlo giocare da point guard - e sono felice di quello che abbiamo fatto assieme: siamo stati in grado di aiutarlo a crescere. Per quel che mi riguarda, a me è piaciuto allenarlo, penso di aver avuto un buon rapporto con lui, nessun tipo di problema".