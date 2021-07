Vittoria preziosa per il Team USA che, grazie ai giovani talenti under-19, dimentica nel giro di poche ore la pessima sconfitta in amichevole subita dai “big” contro la Nigeria in una delle sfide che prepara alle ormai imminenti Olimpiadi di Tokyo. La squadra americana è sul tetto del mondo dopo il successo per 83-81 conquistato contro la Francia, nonostante una super prestazione da parte di Victor Wembanyama - giovane talento di 219 centimetri (che non vuole smettere di crescere), autore di 22 punti, 8 rimbalzi e 8 stoppate, prima di uscire per raggiunto limite di falli a 160 secondi dalla sirena. A guidare Team USA ci hanno pensato invece i canestri di Jaden Ivey e Kenneth Lofton Jr. - entrambi a quota 16, a cui si aggiungono i 10 punti e 5 assist di Chet Holmgren; il centro di riferimento degli Stati Uniti, nominato miglior giocatore del torneo e pronto a contendere al nostro Paolo Banchero la prima scelta assoluta al Draft 2022 con i suoi 216 centimetri e una fisicità da aggiungere a un tecnica sopraffina per un giocatore ancora da under-19. Insomma, una sfida in cui è andato in scena probabilmente il futuro del prossimo decennio della pallacanestro NBA: l’idea, vista la quantità di talento a disposizione, è che le franchigie sono pronte ad affidarsi in buone mani.