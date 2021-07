A Los Angeles sanno che c’è bisogno di ripartire subito con il piede giusto: i Lakers non possono permettersi passi falsi, non come le altre franchigie e non con un LeBron James con “le stagioni contate”. Per questo i gialloviola stanno già pensando a come rinforzare il roster. Il nome finito nel mirino non solo dei campioni NBA del 2020 - ma tra le altre anche di Miami Heat, New York Knicks, Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers - è quello di Collin Sexton, che ha già dimostrato di poter fare molto bene nonostante il supporting cast attorno a lui non sempre abbia dimostrato di essere dei migliori. Un giovane talento con tanti punti nelle mani: l’ideale per i Lakers, che tuttavia dovrebbero poi trovare spazio salariale per accogliere anche il contratto di Kevin Love - ex compagno di squadra di LeBron James nei Cavaliers che nel 2016 vinsero il titolo NBA. Il lungo di Cleveland ha giocato poco a causa degli infortuni e il suo contratto rappresenta un ostacolo nel progetto di rilancio della squadra dell’Ohio: per quello mettere in piedi una trade con i Cavs vorrebbe dire probabilmente aggiungere il roster anche lui. Un supporto che farebbe felice James, ben cosciente però del fatto che i Lakers al momento hanno enormi difficoltà a mettere sul piatto una proposta allettante. Tutti sono sul mercato, tranne i due All-Star gialloviola: basterà un mix di veterani e giovani di prospettiva a convincere Cleveland? Staremo a vedere.