Nel caso in cui arrivi una grossa offerta dalla free agency, è improbabile che i New Orleans Pelicans pareggino per trattenere Lonzo Ball in Louisiana. Su di lui ci sono da tempo i Chicago Bulls e i New York Knicks, ma anche le due squadre di Los Angeles — sia Lakers che Clippers — vorrebbero provare a prenderlo, per quanto sia molto difficile

Per quanto questa classe di free agent non sia tra le più ricche di talento di sempre, ci sono comunque dei giocatori per i quali le squadre sono disposte a uno sforzo. I New Orleans Pelicans, però, non sembrano intenzionati a fare follie per trattenere Lonzo Ball : secondo quanto scritto da Shams Charania di The Athletic, è improbabile che i Pelicans pareggino un’offerta considerevole per il loro restricted free agent , considerato una delle migliori guardie disponibili sul mercato anche per la sua giovane età (23 anni). Da tempo la squadra più interessata a lui sembrano gli Chicago Bulls , che già avevano provato a prenderlo durante la deadline del mercato, ma anche i New York Knicks — la squadra con il maggior spazio salariale della lega — potrebbero pensarci se dovessero fallire l’assalto a Chris Paul.

La strada complicata per le due squadre di Los Angeles

Se per Bulls e Knicks, avendo comunque spazio salariale, si tratta solamente di fare un’offerta che i Pelicans ritengano superiore alle loro attese (probabilmente sopra i 20 milioni di dollari all’anno), più complicata è invece la strada per le due squadre di Los Angeles, i Clippers e i Lakers. Entrambe sono state avvicinate al nome di Ball da parte di diversi insider (Charania per i Clippers e Marc Stein per i Lakers), anche se si ritrovano a fare i conti con un salary cap intasato che rende particolarmente difficile costruire uno scambio con una sign & trade. I Pelicans potrebbero anche essere disposti ad ascoltare proposte per non perdere Ball a zero, ma con il cap già bloccato da contratti al massimo salariale come quelli di LeBron James e Anthony Davis (e Paul George e Kawhi Leonard dall’altra parte) è difficile che aggiungendo i 20 milioni di Ball si riesca a costruire una squadra competitiva, anche perché l’utilizzo della sign & trade da parte di una squadra sopra il cap (come sono sia Lakers che Clippers) fa scattare automaticamente l’hard cap, cioè la soglia invalicabile che dovrebbe aggirarsi a quota 143 milioni di dollari per la prossima stagione. Un ostacolo non da poco per entrambe le squadre di L.A., che con ogni probabilità dovranno rinunciare all’idea di riportare a casa il figlio di LaVar.