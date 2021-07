Zion Williamson sta per conoscere il terzo capo-allenatore in altrettanti anni di carriera in NBA. Dopo Alvin Gentry e Stan Van Gundy, infatti, i New Orleans Pelicans sembrano vicini a trovare l’accordo con Willie Green, rendendolo il nuovo capo-allenatore della squadra. Secondo quanto riportato da ESPN, l’accordo con l’attuale assistente allenatore di Monty Williams ai Phoenix Suns verrà ratificato entro questa settimana (più probabilmente si attende il termine delle Finals) e vedrebbe Green tornare a New Orleans dove è già stato come giocatore nella stagione 2010-11 insieme a Chris Paul in una delle poche versioni dei Pelicans (allora chiamati ancora Hornets) capaci di raggiungere i playoff. Green, 39 anni, diventerebbe il terzo allenatore più giovane della NBA dietro Mark Daigneault di Oklahoma City e Taylor Jenkins di Memphis, venendo promosso a capo-allenatore per la prima volta dopo le ultime due stagioni in Arizona e le precedenti tre nello staff di Steve Kerr ai Golden State Warriors.