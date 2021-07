A fine giugno è arrivata l'assunzione di Jason Kidd, nuovo capo allenatore dei Dallas Mavericks chiamato a rimpiazzare Rick Carlisle, l'uomo che in Texas ha portato il primo titolo della franchigia NBA. Ora, poco più di due settimane dopo la sua ascesa in panchina, Kidd fa sentire la sua voce, e lo fa toccando uno dei temi "caldi" attorno al roster dei Mavs: la coabitazione in squadra tra Luka Doncic e Kristaps Porzingis. Le parole del neo-allenatore di Dallas non lasciano dubbi: "Credo che Porzingis sia perfetto per giocare al fianco di Luka. Quello che sa fare lui in campo lo sanno fare in pochi, in tutta la lega. L'ho sentito felice, contento, pronto a mettersi al lavoro: è un'estate in cui è finalmente sano, e può sfuttarla al massimo. Credo che vedremo tutti un Porzingis molto diverso, l'anno prossimo". Parole che promuovono appieno il lettone, che invece ha lasciato grossi dubbi sul campo con le prestazioni agli ultimi playoff e con le voci, sempre più insistenti (in parte avallate anche da alcuen dichiarazioni di Mark Cuban) di una sua coesistenza difficile - in campo e fuori - con Luka Doncic.