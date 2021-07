Non sono bastati 10 giorni di allenamenti e preparazione insieme a Team USA a Las Vegas per convincere Kevin Love - reduce da un infortunio al polpaccio - a ritenersi completamente guarito e in grado di contribuire alla spedizione olimpica USA. Che così, dopo quello per Bradley Beal, dovrà trovare in fretta un secondo sostituto

Niente Bradley Beal alle Olimpiadi di Tokyo. Jerami Grant inserito nel protocollo precauzionale anti-Covid. E ora, ultima tra le novità arrivate da Las Vegas, anche Kevin Love ha scelto di non partire con il gruppo per il Giappone, liberando così un altro posto nel roster di coach Gregg Popovich. Quella del veterano dei Cleveland Cavs è una "rinuncia volontaria", arrivata - fa sapere Adrian Wojnarowski di ESPN - "dopo 10 giorni di allenamento con la nazionale a Las Vegas in preparazione al viaggio per Tokyo". Love però "sta ancora recuperando dall'infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori a lungo in stagione" e il mancato ritorno alla sua piena forma fisica è il motivo che ha spinto il giocatore a far parte della spedizione olimpica USA. "Sono tremendamente deluso - ha fatto sapere il giocatore dei Cavs - ma per competere in un torneo come quello Olimpico bisogna essere al top della propria forma. E io ancora non sono a quel livello", ha ammesso. Per Popovich e la federazione USA un problema in più, anche contingente, visto la difficoltà nel reperire immediatamente sostituti di livello (con così scarso preavviso) e visto anche il numero sempre più esiguo (ora sceso a sei) di giocatori del roster presunto finale a disposizione del coaching staff, in attesa che i tre protagonisti delle finali NBA (Devin Booker, Khris Middleton e Jrue Holiday) possano unirsi al gruppo.