"Non so quali decisioni hanno portato a quella decisione, ma so che soddisfavo ogni criterio per essere selezionato in quella squadra. Eppure non mi chiamarono". Queste parole, pronunciate da Isiah Thomas con riferimento alla sua storica esclusione dal mitico Dream Team USA del 1992 (vincitore dell'oro alle Olimpiadi di Barcellona), sono quelle utilizzate sui social da Trae Young che evidentemente non ha preso bene l'esclusione dal roster della nazionale USA in partenza per Tokyo. La superstar degli Hawks, reduce da un'edizione dei playoff entusiasmante, per lui e per Atlanta, ha deciso di pubblicare il video dell'intervista a Thomas, accompagnato dall'emoticon di una faccia delusa e dalla bandiera a stelle e strisce. Il messaggio è chiaro: Young è convinto di essersi meritato sul campo l'inclusione nei 12 alla caccia dell'oro in Giappone, e il fatto di non far parte della squadra allenata da coach Popovich lo ha lasciato molto deluso. Young faceva parte della lista iniziale di 57 nomi, ma poi non ha superato il taglio con il proseguio delle selezioni, compiute da USA Basketball.