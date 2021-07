La stagione di Will Barton è stata alquanto travagliata, con un infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto fermo per un mese e mezzo, impedendogli di scendere in campo sul finire della stagione regolare e per tutto il primo turno di playoff contro i Portland Trail Blazers. Il suo ritorno - a partire da gara-2 contro Phoenix - sembrava anzi l'arma in più per i Nuggets, che pur privi di Jamal Murray ambivano a fare un lungo cammino in questa postseason, dopo la sorprendente apparizione in finale a Ovest dello scorso anno. Barton - sempre in doppia cifra nelle tre gare disputate nella serie, le prime due da riserva, la terza da titolare e chiusa addirittura con 25 punti - ha dimostrato di essere tornato ai suoi livelli, ma ciò nonostante non è riuscito a evitare l'eliminazione con un secco 4-0 per mano dei lanciatissimi Suns. Una brutta notizia per Denver, a cui oggi sembra sommarsene un'altra: il giocatore n°5 del roster di coach Michael Malone ha scelto di non esercitare la sua player option da 14.7 milioni di dollari per la prossima stagione, optando invece per affrontare da free agent il mercato estivo.