Non c’è pace per i Denver Nuggets. Dopo aver già subito la traumatica notizia dell’infortunio al legamento crociato anteriore di Jamal Murray, la squadra del Colorado deve fare i conti con un altro problema per una delle sue guardie — seppur di entità meno catastrofica. Will Barton, infatti, si è fatto male dopo neanche un minuto della partita poi persa sul campo dei Golden State Warriors, sentendo un “pop” nella gamba destra mentre attaccava il ferro. Per lui si tratta di un infortunio muscolare al bicipite femorale, anche se i tempi di recupero saranno più chiari solo dopo la risonanza magnetica. Rimane un grosso problema per Denver, che ha bisogno di Barton nel backcourt per sopperire all’assenza di Murray e a quella di Monte Morris, anche lui alle prese con uno stiramento al bicipite femorale. Considerando la fatica che sta facendo James Harden per tornare da quel tipo di infortunio e l’altissimo rischio di ricadute, la stagione regolare di Barton potrebbe anche essersi conclusa qui — lasciando Nikola Jokic a dover trascinare la squadra insieme a Michael Porter Jr. e Aaron Gordon, ma con il solo Facundo Campazzo a farne le veci. Dal mercato dei free agent è arrivato Austin Rivers (6 punti e 4 rimbalzi in 23 minuti stanotte, ma con -17 di plus-minus) e Shaquille Harrison può occupare minuti con le sue doti difensive, ma si trattano ovviamente di giocatori decisamente inferiori rispetto a Murray e Barton.