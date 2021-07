L’All-Star n°3 dei Suns diventa l’unico nella storia NBA ad aver perso per quattro volte una serie playoff dopo essere stato in vantaggio per 2-0: l’ennesima beffa, la più dura da digerire in quella che secondo molti era la sua ultime occasione. Ma Paul rilancia: “Non mi ritiro e tornerò a lavorare duro in palestra”

Non si nasconde e forse non può nascondersi Chris Paul, travolto dall’ennesima sconfitta - la prima alle NBA Finals - di una carriera in cui sperava di aggiungere un titolo che difficilmente riuscirà ad acciuffare in futuro: “Abbiamo fatto una stagione pazzesca, certo, ma è dura. È durissima: questa sconfitta farà male per tanto tempo”. Non c'è molto da aggiungere ed è difficile dargli torto dopo aver sciupato per la quarta volta in carriera il vantaggio di 2-0 in una serie - nessuno ha fatto peggio di lui nella storia dei playoff NBA. In conferenza stampa non si sofferma a spiegare quale fosse lo stato d’animo di uno spogliatoio in ginocchio, respingendo l’idea che aver giocato le sue prime Finals possa essere un risultato accettabile: “Non esistono vittorie morali nella mia carriera: questa sconfitta mi insegna soltanto che devo tornare in palestra a lavorare, nulla più. Ci vorrà molto tempo per digerire questa serata. Se mi state chiedendo se ho intenzione di ritirarmi, sappiate che è fuori discussione: continuerò a lavorare e a cercare di migliorarmi”. Sognando di tornare a giocarsi una partita di questa importanza.