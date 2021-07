Dal 2 agosto si aprirà il mercato degli scambi e uno dei nomi più in vista è quello di Damian Lillard, il cui futuro a Portland è stato più volte messo in dubbio. Ma la dirigenza dei Blazers è convinta che alla fine non se ne andrà: "Qui ha costruito un impero, ma dobbiamo muoverci come se avesse deciso di andarsene per fare in modo che non se ne vada" Condividi:

Damian Lillard è attualmente impegnato con la nazionale americana, con la quale cercherà di conquistare l’oro alle Olimpiadi di Tokyo conquistando il primo vero trofeo della sua carriera. Ma il suo nome è sopratutto uno di quelli destinati a scaldare il mercato della NBA che comincerà dal prossimo 2 agosto, perché il modo in cui si è conclusa la stagione — con l’eliminazione al primo turno per mano dei Denver Nuggets privi di Jamal Murray — ha fatto perdere il sonno alla superstar dei Blazers, che non è convinta che abbia avuto lo stesso effetto sul resto della franchigia e in particolare la dirigenza. È uno dei tanti punti toccati da un pezzo di The Athletic sulla situazione legata a Lillard, che ha già avuto un paio di incontri faccia a faccia con il capo della dirigenza Neil Olshey per esprimere la sua netta opinione: voglio vincere il titolo e la squadra, per come è costruita attualmente, non può riuscirci, perciò datevi da fare. Un report della scorsa settimana era arrivato addirittura a suggerire che Lillard potesse chiedere di essere ceduto nell’ultimo incontro tenuto il 16 luglio a Las Vegas, alla presenza anche del nuovo allenatore Chauncey Billups, eventualità che poi non si è concretizzata. Ma è stato lo stesso Lillard a dire di non aver ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro, lasciando intendere di aspettarsi dei decisi cambiamenti per avere attorno a sé una squadra migliore, anche perché si avvicina ai 31 anni.

approfondimento Lillard, tornano le voci di una richiesta di trade È proprio da questo presupposto che si svilupperà la strategia dei Blazers. Lillard è sotto contratto ancora per almeno tre stagioni, perciò non c’è il rischio immediato che se ne vada a zero, e un dirigente della squadra parlando con Jason Quick (il giornalista di The Athletic che da anni segue i Blazers) ha detto che “Non penso che voglia andarsene, qui ha costruito un impero”. Allo stesso modo però anche lui è convinto che si debba procedere con la giusta urgenza: “Dobbiamo muoverci come se avesse deciso di andarsene, per fare in modo che non se ne vada”. Il tempo di agire è adesso e questa estate sarà fondamentale, anche se le vie per migliorare il roster di Portland non sono moltissime.

Le tre strade: Draft, free agency e scambi (con CJ McCollum sul mercato?) approfondimento Draft 2021: le previsioni di ESPN sul primo giro Una data importante per il futuro dei Blazers arriverà già la prossima settimana con il Draft. Portland ha già ceduto la sua scelta a Houston in cambio di Robert Covington e per questo non potrà scegliere al primo giro né al secondo (la sceltà è stata ceduta per Rodney Hood), ma diverse squadre hanno già chiamato offrendo la possibilità di una scelta tra le prime 14 per arrivare a CJ McCollum. Fino a questo momento però i Blazers non hanno accettato nessuna proposta, anche perché sono alla ricerca di giocatori pronti a vincere subito e non a prospetti da aspettare per uno o due anni, per quanto talentuosi.

approfondimento Chi sono i free agent del 2021? La lista completa Dal 2 agosto poi i Blazers dovranno discutere i contratti dei free agent, e il primo obiettivo è quello di confermare Norman Powell per il quale è stato sacrificato un giovane come Gary Trent Jr. Il quintetto formato da Lillard, McCollum, Powell, Covington e Jusuf Nurkic ha avuto il quarto miglior differenziale su 100 possessi tra i quintetti base della scorsa stagione e nell’idea di Olshey rappresenterebbe la base attorno alla quale costruire una panchina del tutto nuova, formata da atleti in grado di marcare più ruoli (si fanno i nomi di Nic Batum, Tony Snell, Alex Burks, Bobby Portis, Reggie Bullock, Otto Porter e Torrey Craig) piuttosto che da realizzatori come Carmelo Anthony e Enes Kanter come accaduto nell’ultima stagione.