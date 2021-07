I due ex All-Star, compagni di squadra per anni a Toronto, potrebbero scegliere di ritrovarsi insieme a Los Angeles, dando così una grossa mano a LeBron James e compagni. Una situazione non semplice da sistemare a livello salariale: DeRozan e Lowry infatti, da free agent, dovrebbero rinunciare a un bel po’ di dollari

Il Los Angeles Times lancia una notizia che scuote il mercato NBA e le aspettative di milioni di tifosi gialloviola: due dei migliori free agent che dalla prossima settimana andranno a caccia di un nuovo accordo potrebbero ricongiungersi e scegliere di giocare ai Lakers. Kyle Lowry e DeMar DeRozan, amici anche al di fuori del parquet, tornerebbero così a far parte della stessa squadra, con l’ex Spurs che ritroverebbe con piacere la sua Los Angeles (nato a Compton e cresciuto in città fino al momento del Draft e della scelta dei Raptors). Dal punto di vista dei Lakers poi, sarebbe un doppio colpo clamoroso: due aggiunte al roster che permetterebbero da subito a LeBron James e compagni di tornare a sognare il titolo NBA. Non è tutto oro quel che luccica però e non soltanto per ragioni tecniche: sia DeRozan che Lowry infatti dovrebbero rinunciare a diversi milioni di dollari per scegliere un’alternativa del genere, visto che i gialloviola per la prossima stagione hanno già sotto contratto LeBron James, Anthony Davis, Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kuzma e Marc Gasol, a cui potrebbe aggiungersi Montrezl Harrell con la sua player option. Non c’è spazio per grandi contratti da free agent.