Damian Lillard. Ben Simmons. Bradley Beal. Sono questi i nomi dei giocatori sotto contratto che potrebbero infiammare il mercato della NBA, con voci su di loro che si rincorrono ormai da diverse settimane. E proprio sulla situazione legata a Beal sembrerebbero esserci degli sviluppi: dopo aver ribadito più volte di voler continuare a giocare per gli Washington Wizards, ora l’All-Star si sarebbe deciso a chiedere uno scambio per provare ad andare in una squadra che gli permetta di giocarsela davvero per il titolo. A riportarlo è Jake Fisher di Bleacher Report che citando una fonte vicina a Beal ha riportato che “lui stesso sa di dover prendere una decisione prima del Draft”, per permettere alle squadre di mettere la miglior offerta possibile sul tavolo di Washington, che potrebbe così cominciare una ricostruzione a lungo termine (probabilmente cedendo anche Russell Westbrook). Anche una seconda fonte legata a Beal ha definito la situazione come “fluida”, aprendo per la prima volta a una possibile richiesta di cessione che fino a questo momento non era mai arrivata. Beal è sotto contratto per la prossima stagione a 34.5 milioni di dollari e ha una player option da 37.2 per il 2022-23, il che renderebbe questo il momento ideale per scambiarlo per Washington — la quale però ha sempre sostenuto, almeno pubblicamente, di voler mantenere lo status di squadra da playoff, conquistati all’ultimo vincendo lo spareggio play-in contro Indiana prima di essere sconfitta 1-4 al primo turno da Philadelphia.