I Big Three di Golden State vogliono Bradley Beal

I Golden State Warriors dello scorso anno si sono ritrovati in mezzo a un limbo. Da una parte Steph Curry e Draymond Green ancora nel pieno delle forze, capaci di trascinare la squadra fino a giocarsi il torneo play-in. Dall’altra un gruppo di giovani non ancora pronti a seguire le due stelle, a partire dalla difficile stagione da rookie di James Wiseman. Con il ritorno in campo di Klay Thompson dopo la rottura del tendine d’Achille, però, i Big Three che hanno portato tre titoli sulla Baia vorrebbero regalarsi un altro paio di anni a cercare di competere per l’anello, ma per riuscirci hanno bisogno di aiuto — e secondo quanto riferito da The Athletic avrebbero “detto chiaramente alla dirigenza che l’obiettivo è il titolo” e per questo "dovrebbero considerare di usare le due scelte in Lottery del prossimo Draft (la 7 e la 14) per arrivare a qualcuno in grado di dare una mano subito". Lo stesso Bob Myers quando ha parlato al termine della stagione ha indicato come obiettivo quello di aggiungere la presenza di veterani in squadra, anche se non è chiaro cosa voglia utilizzare per riuscirci.