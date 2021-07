Fournier regale: la Francia manda ko Team USA

TEAM USA-FRANCIA | IL TABELLINO

Il racconto del primo tempo

Dieci giocatori all'esordio alle Olimpiadi, solo Kevin Durant e Draymond Green con un'esperienza a cinque cerchi alle spalle: il primo test per Team USA non è facile, la Francia di Rudy Gobert, Nicolas Batum e Evan Fournier, solo per citare tre quinti del quintetto base targato NBA. Il quintetto USA è Lillard-LaVine-Durant-Green-Adebayo: i tre reduci dalle faticeh della serie finale NBA (Booker, Middleton e Holiday) partono tutti dalla panchina. Dopo i primi minuti di equilibrio, 7 punti di Durant (e una tripla di Damian Lillard) danno il primo strappo a favore di Team USA, mentre dall'altra parte è Evan Fournier a fare il possibile per tenere in gara i suoi (8 punti già nel solo primo quarto). Tra i giocatori che Popovich ha il lusso di far entrare dalla panchina, Jayson Tatum è quello più convincente, e 4 suoi punti consecutivi allargano a +9 il divario sulla Francia. Il primo quarto si chiude sul 22-15 per Team USA, che tiene gli avversari al 31% al tiro costringendoli a 6 palle perse. Il secondo quarto inizia con la squadra di coach Pop sempre in controllo, ma il primo campanello d'allarme arriva a quattro minuti e mezzo dall'intervallo con il terzo fallo di Kevin Durant, costretto a uscire (solo 5 i falli personali concessi a livello FIBA, ovviamente). I transalpini si fanno sotto con due schiacciate consecutive di Gobert (già 7 punti e 6 rimbalzi per lui) che riducono lo svantaggio a soli 4 punti, ma ci pensa Zach LaVine con 5 punti in fila a riportare in controllo gli statunitensi, 42-33. Le due squadre vanno all'intervallo sul 45-37 per Team USA con due giocatori, uno per parte, in doppia cifra: Evan Fournier è il top scorer a quota 12, Bam Adebayo ne conta 10 per Team USA, che ha anche 9 punti da Lillard (con tre triple) e 7 da Kevin Durant. Già vicino alla doppia doppia (9 punti e 7 rimbalzi) Gobert per la Francia, che però tira 1/11 da tre punti. Se la battaglia sotto i ferri è in sostanziale parità, grazie a un Gobert dominante nei pressi del canestro, Team USA chiude il primo tempo con un vantaggio di 11-2 per punti in contropiede.

Il racconto del secondo tempo

L'inizio del secondo tempo vede quasi subito il quarto fallo di Durant e la Francia rifarsi sotto grazie all'asse Fournier-Gobert, ispirato dalle buone intuizioni di Nando DeColo. Si riduce a 2 punti (49-47) il vantaggio di Lillard e compagni, con Fournier già a quota 20 punti. Un gioco da tre punti di Vincent Poirier pareggia i conti a quota 52, a testimonianza di un terzo quarto interpretato molto meglio dalla squadra di coach Collet. Su una tripla di DeColo, la Francia si porta anche avanti, con gli Stati Uniti inchiodati a 9 punti segnati nel terzo periodo in quasi 8 minuti di gioco. Proprio la point guard francese del Fenerbahce allunga le sue mani sulla partita, con ottime scelte in attacco e recuperi in difesa: una tripla di Heurtel quasi alla sirena fissa il punteggio sul +6 Francia (62-56) prima degli ultimi dodici minuti, con gli USA che hanno subito un terzo quarto da 25-11. La reazione delle stelle NBA arriva con 5 punti consecutivi da parte di Jrue Holiday che riportano Team USA a -1. Ed è proprio il neo campione NBA con la maglia dei Bucks a riportare quasi da solo in controllo del match i suoi: dopo aver segnato solo 6 punti nei primi tre quarti, esplode con altri 12 in avvio di quarto e salva Team USA da una soluzione potenzialmente molto pericolosa. Batum e compagni però non si danno per vinti: torna a farsi vivo Evan Fournier, con il canestro del -2 e la possibile tripla del vantaggio che però si spegne sul ferro. Ma il giocatore dei Celtics non demorde e stavolta la sua tripla dà il vantaggio ai suoi, quando si entra nell'ultimo minuto di gioco. Team USA ha tre opportunità di tornare davanti ma due triple di Durant e una di Holiday non trovano mai il fondo della retina. Due liberi mandati a segno da DeColo complicano la situazione per Durant e compagni, sotto di 4 a 21 secondi dalla fine. Sulla rimessa per Team USA Lillard scivola proprio mentre riceve palla e completa il pasticcio: la palla va ai francesi, che così si assicurano una vittoria tanto sorprendente quanto meritata. Finisce 83-76 per la Francia, con gli Stati Uniti sconfitti all'Olimpiade dopo 25 vittorie in fila. Tokyo 2020 inizia subito in salita per la squadra di coach Popovich.