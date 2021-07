Green: "Rispetto per Middleton, Holiday e Booker"

In un epoca in cui “load management” è diventata un’espressione di uso comune e numerose stelle della NBA hanno rifiutato gli impegni con Team USA per non sprecare le loro estati di recupero e riposo, è in controtendenza la decisione di Jrue Holiday, Krhis Middleton e Devin Booker di volare a Tokyo per le Olimpiadi. I tre giocatori sono stati impegnati fino a pochi giorni fa nelle Finals tra Milwaukee e Phoenix, eppure non si sono rimangiati la parola data agli impegni presi con la Nazionale, volando a Tokyo a due giorni di distanza dall’esordio contro la Francia. “Ho enorme rispetto per tutti e tre” ha detto Draymond Green a nome di tutto il gruppo. “Stiamo parlando di professionisti veri, tre ragazzi estremamente competitivi che non sarebbero arrivati fino a quei se non ci tenessero per davvero. Avrebbero potuto tranquillamente tirarsi indietro, sia per aver perso nel caso di Devin o di aver vinto per Khris e Jrue. Avrebbero potuto rimanere con le rispettive famiglie dopo dei playoff estenuanti. Invece sono qui. Ora sta a noi ricompensarli con il motivo per cui sono arrivati, cioè giocarsela per vincere l’oro olimpico”.