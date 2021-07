Super Hachimura non basta: Doncic vince ancora

Secondo successo in fila per la Slovenia che travolge anche il Giappone e conquista la qualificazione ai quarti di finale guidata dal solito Luka Doncic (25 punti, 7 rimbalzi e 7 assist) - uno dei cinque giocatori in doppia cifra in un attacco che segna altri 116 punti e che chiude con il 54% complessivo al tiro. Ai padroni di casa non basta uno scatenato Rui Hachimura, autore di 34 punti e 7 rimbalzi in 36 minuti sul parquet

Gruppo C: GIAPPONE-SLOVENIA 81-116

Continua la cavalcata vincente della Slovenia che, dopo i successi nel torneo preolimpico e il clamoroso esordio contro l’Argentina, bissa il successo nel gruppo C delle Olimpiadi battendo il Giappone padrone di casa per 116-81 al termine di una sfida guidata per 40 minuti e indirizzata in maniera decisiva nel finale. La resistenza degli asiatici infatti non basta a limitare un Luka Doncic più in controllo rispetto a 72 ore fa (quando ha chiuso con 48 punti e la seconda miglior prestazione all-time nella storia della Olimpiadi): 13 punti nel primo quarto per l’All-Star dei Mavericks per indirizzare la sfida e poi una gara giocata provando a spendere meno energie, chiusa con 25 punti, 7 rimbalzi e 7 assist. A Doncic non serve mettere le marce alte, ma la sua Slovenia trova lo stesso la doppia cifra di vantaggio già prima dell’intervallo lungo: un margine che si allarga nella ripresa e che diventa ingeneroso nei confronti del Giappone nel finale, quando anche il 54% di squadra raccolto dalla Slovenia (43/80 complessivo al tiro) li fa sprofondare oltre le 30 lunghezze di svantaggio. Doncic resta così imbattuto con la sua nazionale: 15 partite e 15 vittorie con la Slovenia in carriera.