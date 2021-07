I Detroit Pistons nella loro storia hanno ritirato 13 maglie e si augurano tanto che quella della loro prima scelta assoluta all'ultimo Draft, Cade Cunningham, possa diventare la quattordicesima. Si contano dieci giocatori, un proprietario (William Davidson), un general manager (Jack McCloskey) e un allenatore (Chuck Daly). Ma mentre l'onore reso a proprietario e GM non ha portato l'associazione dei loro due nomi ad alcun numero, per coach Daly si è voluto scegliere quello del numero di titoli NBA da lui vinti a Detroit, ovvero due, nel 1989 e nel 1990 con la squadra di Isiah Thomas, Joe Dumars e Dennis Rodman. E la maglia n°2 così oggi fa bella mostra di sé, con il nome Daly sulle spalle, proprio tra la 1 di Chauncey Billups e la n°3 di Ben Wallace, altri protagonisti con anelli al dito della storia dei Pistons. Secondo i regolamenti NBA, quando un numero viene ritirato da una franchigia non può più essere indossato da nessun giocatore di quella squadra, ma proprio Cade Cunningham - appena sbarcato a Mo-town - ha indossato il n°2 nel suo unico anno a Oklahoma State nonché nel circuito Nike EYBL con i Texas Titans (quando si è portato a casa il titolo di MVP) e anche al liceo a Arlington-Bowie (prima di trasferirsi in Florida a Montverde). Un numero quindi a cui la prima scelta del Draft 2021 è molto attaccato, tanto da spingere la vedova del leggendario allenatore dei Pistons Chuck Daly, la signora Cydney, a intervenire personalmente per permettere a Cunningham di continuare a indossarlo. "Voglio ringraziarla personalmente - ha detto il giocatore nella conferenza stampa introduttiva - per aver concesso all'organizzazione dei Pistons l'OK affinché io potessi indossare il numero con cui ho sempre giocato. Per me vuol dire davvero molto: quando guardo ai numeri issati al cielo, so che rappreesentano il lavoro di uomini che hanno fatto molto qui, ben prima del mio arrivo e so che la loro eredità qui a Detroit resterà viva per sempre. Io voglio indossare il mio numero 2 con il massimo rispetto verso Chuck Daly, una leggenda senza tempo, e quello che voglio provare a fare qui è proprio riportare i Pistons ai fasti che questa squadra ha vissuto sotto la sua guida".